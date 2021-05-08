تلقيح أزيد من 137 ألف شخصا ضد كورونا بأزيلال

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية أمس الجمعة 137.405 شخصا.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تلقيح 76.864 شخصا بالجرعة الأولى، و60.541 بالجرعة الثانية.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بأزيلال منذ تفشي الجائحة إلى 2283 حالة إلى غاية 7 ماي الجاري، مع تسجيل حالة إصابة وحيدة مقارنة بالحصيلة المسجلة منذ أسبوع، وفق النشرة اليومية للمندوبية الإقليمية للصحة حول الوضعية الوبائية.

واستقرت حالات الشفاء منذ 16 مارس في 2230 شخصا، مع تسجيل أربعة حالات إصابة خلال هذا الأسبوع.

وتم إجراء 32 ألفا و198 اختبارا لفيروس كورونا على مستوى الإقليم منذ بداية تفشي الوباء.

وسجل إقليم أزيلال 52 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية الوباء، منها 21 حالة في الجماعة الحضرية لأزيلال و11 حالة في الجماعة الحضرية لدمنات، في وقت لم تسجل فيه أية حالة وفاة منذ 16 مارس الماضي.