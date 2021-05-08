حوادث
شرطية مزورة تستخلص الغرامات
تستهدف المحلات التجارية بالبيضاء وتهدد الزبناء بالاعتقال لعدم ارتداء الكمامة أطاح كمين لعناصر الدائرة الأمنية التشارك بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، بشرطية مزورة متلبسة بتسلم غرامات من مواطنين، بعد التهديد باعتقالهم لعدم وضعهم الكمامات الواقية من كورونا المستجد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوفة تبين بعد تنقيطها أنها قاصر، وهو ما أثارأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.