الرياضة
جمع اللجنة الأولمبية في 19 ماي
تحاول المشاركة بوفد قياسي في ألعاب طوكيو أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عقد جمعها العام السنوي لموسمي 2019 و2020، في 19 ماي الجاري بالمركب الرياضي الأمير عبد الله بالرباط، انطلاقا من العاشرة صباحا. ويتضمن جدول أعمال الجمع المصادقة على التقارير الأدبية والمالية بعد مناقشتها، وتلاوة تقرير مدقق الحسابات، واعتماد الميزانياتأكمل القراءة »
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