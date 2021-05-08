مجتمع
ثلث الولادات خارج المراقبة الطبية
تبنت المنظمة الديمقراطية للشغل، مطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي سبق أن دقت ناقوس الخطر في تقرير لها السنة الماضية، بشأن ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل، والنقص الحاصل في عدد القابلات، إذ طالبت بتوظيف جميع القابلات خريجات معاهد التكوين في المهن التمريضية، البالغ عددهنأكمل القراءة »
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