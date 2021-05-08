الرياضة
أسود القاعة يواجهون السعودية بكأس العرب
أنهوا المرحلة الثانية من الاستعدادات ومساع للاستفادة من المحترفين سيتبارى المنتخب الوطني داخل القاعة في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والإمارات وجزر القمر، خلال بطولة كأس العرب، التي تحتضنها مصر في الفترة الممتدة ما بين 20 و30 ماي الجاري. وأوقعت قرعة البطولة أسود القاعة في مواجهات في المتناول، بالنظرأكمل القراءة »
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