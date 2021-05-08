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اذاعة وتلفزيون

ميلاد شبكة السينمائيين وحقوق الإنسان

منذ 20 ثانية
أعلن، في الآونة الأخيرة، عن تأسيس شبكة للفاعلين السينمائيين من أجل الترويج لثقافة حقوق الإنسان من خلال السينما، بمبادرة من جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان. وذكر بلاغ لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أن هذه الشبكة رأت النور في أعقاب لقاء لتقديم الدليل الأول للترويج لثقافة حقوق الإنسان والمواطنةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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