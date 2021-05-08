وطنية
البنك الدولي ينقذ البيضاء من التصحر!
ضخ البنك الدولي، في ميزانية الجماعة الحضرية للبيضاء، حوالي 54 مليون درهم في إطار اتفاق قرض سابق، خصص 24 مليونا منها، لتهيئة مساحات ومجالات خضراء وتشييد نافورات في عدد من المناطق التي زحف عليها الإسمنت وصناديق السكن الاجتماعي وباقي مشاريع العقار الأخرى. وتنبهت الجماعة الحضرية للبيضاء، في نهاية ولايتها، إلىأكمل القراءة »
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