بورصة البيضاء…ارتفاع في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الأربعاء)، ارتفاعا في وتيرة التداولات، نتيجة صعود طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,2% إلى 11.805,56 نقطة.

وبالوتيرة نفسها، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,22% ليستقر عند 974,11 نقطة، فيما استقر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، عند 9.705,71 نقطة (0,21%).

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، بقي كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” دون تغيير، مسجلين على التوالي 10.975,95 و 10.176,47 نقطة على التوالي.

وبدوره، تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,32% إلى 907,39 نقطة.