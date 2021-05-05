أسعار الذهب ترتفع في ظل تراجع مؤشر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تراجع الدولار 0.1 بالمائة على نطاق أوسع مقابل عملات رئيسية أخرى.

وسجل الذهب ارتفاعا في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 1781.13 دولار للأوقية، كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمائة إلى 1781.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 3000.46 دولار للأوقية، في حين استقرت الفضة عند 26.52 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1236.04 دولار.

(ومع)