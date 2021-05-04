الرياضة
القتل غير العمد يلاحق أطباء مارادونا
تقرير أكد وجود إهمال في علاج المريض أدى إلى الوفاة تعرض أطباء الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، لاتهامات جديدة بالقتل غير العمد، بعدما أكد التقرير الذي أعده الأطباء إثر تشريح جثة الأسطورة وجود أخطاء طبية ساهمت في الوفاة. وكشف التقرير الطبي الصادر عن لجنة عينتها السلطات القانونية الأرجنتينية للتحقيق في وفاةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.