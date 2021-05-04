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الرياضة

القتل غير العمد يلاحق أطباء مارادونا

منذ 10 ثواني
تقرير أكد وجود إهمال في علاج المريض أدى إلى الوفاة تعرض أطباء الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، لاتهامات جديدة بالقتل غير العمد، بعدما أكد التقرير الذي أعده الأطباء إثر تشريح جثة الأسطورة وجود أخطاء طبية ساهمت في الوفاة. وكشف التقرير الطبي الصادر عن لجنة عينتها السلطات القانونية الأرجنتينية للتحقيق في وفاةأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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