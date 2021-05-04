وطنية
خال الهمة يخلط أوراق الانتخابات بمراكش
تهافت الأحزاب عليه للترشح باسمها وزلزال في «البام» تمكن حميد نرجس، القيادي السابق في الأصالة والمعاصرة، خال فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، من إحداث ضجة سياسية، مباشرة بعد رفض عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة منحه التزكية لتشريعيات 2021، بدعوى أنه يريد رسم الخريطة الانتخابية عبر اختيار مرشحيأكمل القراءة »
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