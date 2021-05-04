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إسبانيا تستدعي غالي للمحاكمة
ضحايا انتهاكات زعيم “بوليساريو” ينتقدون تواطؤ مسؤولين إسبان أصدر سانتياغو بيدراز غوميز، قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد، مذكرة للاستماع إلى إبراهيم غالي، زعيم “بوليساريو”، بعد غد (الخميس)، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، والقيام بعمليات إرهابية ضد صيادين إسبان عزل، واغتصاب نساء. وكشف الفاضل أبريكة،أكمل القراءة »
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