حوادث
تفكيك عصابة تنصب باسم القضاء
أفرادها يقسمون الأدوار في ما بينهم لادعاء حل القضايا الرائجة للسطو على أموال الضحايا أنهت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية بمريرت إقليم خنيفرة، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال باسم القضاء، بانتحال صفة ينظمها القانون، بعد أن أوقفت عددا من أفرادها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »
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