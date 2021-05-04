اذاعة وتلفزيون
مليون مشاهدة لجنيريك “كلنا مغاربة”
حقق جنيريك سيتكوم “كلنا مغاربة” على القناة الثانية مليون مشاهدة، وهو بعنوان “أنا مزاوك فيك” ومن أداء مشترك للفنانين زكرياء الغافولي وهاجر عدنان. وعبر الفنان زكرياء الغافولي عن سعادته الكبيرة باستحسان الجمهور للعمل، إذ كتب على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “مليون مشاهدة لجنيريك “كلنا مغاربة” ووجود بالترند الموسيقي منذأكمل القراءة »
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