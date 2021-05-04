حوادث
״أنابيب إسمنتية״ تتسبب في وفاة طفلين
فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاونات، تحقيقا في ظروف وحيثيات وفاة طفلين في منتصف عقدهما الثاني، وإصابة ثالث بجروح بالغة، في حادث عرضي وقع، ليلة أول أمس (الأحد)، بدوار الزغريرين بجماعة خلالفة، بعد سقوط أنانيب إسمنتية (قوادس) فوق أجسامهم. واستمعت الضابطة القضائية في محضر رسمي لأقاربهم وشهود، بعدما عاينت الضحاياأكمل القراءة »
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