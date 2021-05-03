وطنية
تطوير 20 صنفا من الحبوب
أخنوش يزور ضيعة مرشوش للتجارب الزراعية زار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة الماضي، الضيعة التجريبية الزراعية مرشوش، التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بمنطقة زعير – إقليم الخميسات. وتعد ضيعة مرشوش، التي تم إنشاؤها محطة على مساحة 58 هكتارا، واحدة من أكبر محطات المعهد الوطنيأكمل القراءة »
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