حوادث
احتقان بين السلطة المحلية وأمن البرنوصي
عدم الاستجابة لاتصالات باشا لإحضار سيارات الشرطة حرض موقوفين على التمرد ساد احتقان بين مسؤولي السلطة المحلية والأمن بالبرنوصي، بسبب عدم استجابة رجال الأمن لاتصال باشا لإحضار سيارة مصلحة لنقل أشخاص أوقفوا بسبب خرق الطوارئ الصحية إلى مقرات الأمن ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن تأخر حضورأكمل القراءة »
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