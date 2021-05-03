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حوادث

مصادرة أطنان من الأكياس البلاستيكية

منذ دقيقة واحدة
حجزتها زمرة جمركية على متن سيارة نفعية قادمة من البيضاء نحو الأسواق الشمالية حجزت عناصر الزمرة المتنقلة للجمارك بطنجة، التابعة لمديرية الجمارك بالشمال الغربي للمملكة، كمية هائلة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وضبطتها على سيارة نفعية كبيرة من نوع «فورد ترانزيت» كانت متجهة نحو طنجة. وأفاد مصدر جمركي مسؤول لـ «الصباح»،أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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