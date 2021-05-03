حوادث
حركة استثنائية لكبار ضباط الدرك
إلحاق القائد الجهوي لطنجة بالقيادة العليا بدون مهمة وتعيينات جديدة على الصعيد الوطني أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أول أمس (السبت)، عن حركة تنقيلات استثنائية جزئية في صفوف كبار ضباط الجهاز على صعيد بعض القيادات الجهوية وسرايا الدرك على الصعيد الإقليمي. وأصدرت القيادة العليا للدرك الملكي، مساء الجمعة الماضي،أكمل القراءة »
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