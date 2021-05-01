بورصة البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة البيضاء تداولات الأسبوع الجاري من 26 إلى 30 أبريل، في حيز إيجابي، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي ربح 0.61 في المئة/11.811.23 نقطة.

وحقق موروكو ستوك انديكس 20 الذي يعكس اداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، من جانبه 0.63 في المئة/963.73 نقطة، في حين سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على اساس مستمر، زيادة ب0.62 في المئة محققا 9602.67 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، حقق “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 0.78 في المئة، / 10.889.36 نقطة، فيما ربح مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 0.6 في المئة/10.085.9 في المئة.

وعكس هذا المنحى، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا ب0.05 في المئة، محققا 897.75 نقطة.

وفي قائمة الارتفاعات، سجل قطاع “الكيمياء” أفضل ارتفاع، ب6.17 في المئة، متبوعا ب”خدمات المجتمع” (3.94 في المئة) ثم “الموزعين” ب(3.76 في المئة).

في المقابل، سجل قطاع “الهندسة والتجهيزات الصناعية” خسارة ب7.2 في المئة، في حين حققت “شركات التمويل وخدمات مالية أخرى” و”النقل” تراجعا على التوالي ب1.5 و0.7 في المئة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 805 مليون درهم، سجلت كلها في السوق المركزي، فيما استقرت رأسملة البورصة في 611,04 مليار درهم.