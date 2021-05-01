الحكومة مدعوة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية

دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى التعجيل بتنفيذ جميع الالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاقات الاجتماعية لـ 2011 و2019.

وأكد الاتحاد العام للشغالين في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار “صامدون ومتحدون لحماية الحقوق والحريات”، على وجوب احترام الحريات النقابية في التشريع والواقع، من خلال الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 وملاءمة القوانين الوطنية لجعلها متماشية مع معايير العمل الدولية.

كما دعا إلى تفعيل آليات الحوار الاجتماعي الوطني، وعدم اعتبارها جزءا من الديكور المؤثت للديمقراطية التشاركية، وسحب مشروع قانون الاضراب وارجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معربا عن رفضه لكل انماط التشغيل الهش بالقطاع العام والخاص.

وشدد الاتحاد العام على تنفيذ كل الاتفاقات بالحوار القطاعي واخراج المراسيم الاتفاقية و الافراج عن مستحقات المالية للترقيات المنجزة.

وأبرز أن تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة وفي هذه الظروف الصحية العصيبة التي منعت من اللقاء المباشر، والخروج في التظاهرات، يأتي في لحظة تاريخية فارقة متميزة بالشروع في تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، باعتبارها أنية مهمة لتكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة كأحد ثوابت الأمة الجامعة.

واعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الجائحة كشفت عمق الهوة الطبقية بالمغرب وعرت واقع الفوارق الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة، ومعاناتها مع اكراهات الحماية الاجتماعية بكل تجلياتها، ما حدا بالمملكة إلى تسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية باشراف فعلي ومباشر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

(ومع)