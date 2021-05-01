المجلس الإقليمي لشفشاون يدعم جمعيات اجتماعية ورياضية

صادق المجلس الإقليمي لشفشاون، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الجمعة، على إجراء تحويلات في بعض فصول ميزانية المجلس برسم 2021 لتمويل مشاريع اجتماعية ورياضية.

وعرفت هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، عبد الرحيم بوعزة، بحضور عامل الإقليم محمد علمي ودان، المصادقة على تحويل اعتمادات بقيمة تصل إلى 70 ألف درهم من الجزء الأول من الميزانية لتقديم إعانات لمؤسسات اجتماعية، وتحويل 430 ألف درهم من الجزء الثاني من الميزانية لتقديم إعانات إلى الجمعيات الرياضية.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بشفشاون وعدد من الجمعيات والأندية الرياضية لكرة القدم، والتي تروم دعم الأنشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم بالإقليم، قصد تأطير الناشئة والمشاركة في برنامج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومختلف الأنشطة المحلية والوطنية والدولية، فضلا عن تنظيم التظاهرات الرياضية للمساهمة في إشعاع الإقليم.

وتتوجه مجموع الاعانات المقدمة أساسا برسم السنة الحالية لست جمعيات رياضية وأندية شريكة بالإقليم، خاصة دعم الأنشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم (400 ألف درهم) والتي ستستفيد منها جمعية الاتحاد الرياضي الشفشاوني لكرة القدم، وجمعيات سبورتينغ شفشاون لكرة القدم، وجمعية تموروت الرياضية، وجمعية نادي وفاق أمتار، وجمعية نهضة باب برد لكرة القدم، وجمعية نادي ف.س باب تازة.

في كلمة بالمناسبة، أبرز السيد علمي ودان الجهود المبذولة لتطوير الرياضة بالإقليم ودعمها بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا، نظرا للدور الذي تلعبه الرياضة في تنشيط فئة واسعة من الشباب، مشيرا إلى الدعم المهم الذي يقدمه المجلس الإقليمي.

كما شدد المسؤول على ضرورة عمل الفرق الرياضية للنهوض بالتسيير والأداء والبحث عن المستشهرين وعدم الاكتفاء بالإعانات المقدمة من المجالس المنتخبة، داعيا إلى البحث عن موارد جديدة و الانفتاح على الفعاليات الاقتصادية الخاصة وعن الاستثمارات لدعم تسيير هذه الفرق الرياضية.

(ومع)