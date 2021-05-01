زاكورة… إحباط عملية تهريب طن ونصف من الشيرا

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بزاكورة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من إحباط عملية لتهريب طن ونصف من مخدر الشيرا، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن شاحنة لنقل البضائع بمنطقة “ألنيف”، التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا في اتجاه الريصاني، مباشرة بعد وصولها من مدينة أكادير، وهما في حالة تلبس بمحاولة تهريب 64 رزمة من المخدرات تزن حوالي طن و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا موجهة للتهريب الدولي.

وأضاف البلاغ أن عمليات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في تنظيم هذه العملية، فضلا عن ضبط شريك رابع، وحجز ناقلات يشتبه في علاقتها بتهريب المخدرات.

وتابع المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.

وأشار إلى أن إجهاض هذه العملية يأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

(ومع)