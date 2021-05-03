الصباح الفني
العروسي: الرقص سلاح لمواجهة “الدواعش”
تؤمن حكيمة العروسي، أستاذة الرقص، أن هذا الفن الراقي تعرض إلى حملات تشويه من جهات عديدة، موضحة أن أشهر الراقصات في العالم العربي تميزن بمواقفهن السياسية والاجتماعية، وبعضهن مثقفات… في الدردشة التالية تتحدث العروسي عن سر اختفائها ورؤيتها لفن الرقص. ما سبب غيابك عن مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن تدويناتكأكمل القراءة »
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