وطنية
محللون: “الأحرار” سيتصدر الانتخابات
توقعات بهزيمة «بيجيدي» والتنافس على المركز الأول سينحصر بين حزبين لم يستبعد محللون أن تكون أسباب الهجوم الجماعي على التجمع الوطني للأحرار، من قبل أحزاب في الأغلبية والمعارضة، شعورها “الفطري”، أن حزب “الحمامة” سيتصدر نتائج تشريعيات 2021. ويتوقع العديد من المهتمين بالشأن الانتخابي أن ينحصر التنافس على المركز الأول فيأكمل القراءة »
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