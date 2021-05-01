الرياضة
22 لاعبة في تجمع المنتخب
وجه ريناليد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 22 لاعبة، للدخول في تجمع إعدادي بالمعمورة. واكتفى بيدروس بتوجيه الدعوة إلى اللاعبات الممارسات بالبطولة الوطنية، في الوقت الذي استبعد المحترفات، بسبب عدم تزامن التاريخ مع فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، إذ ينتظر عدم خوض أي مباراة دولية إعدادية، خلالأكمل القراءة »
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