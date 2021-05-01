وطنية
وثائق تفضح ازدواجية خطاب “بيجيدي”
أفادت مصادر مطلعة من داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب “الصباح”، أن نوابا محسوبين على تيار بنكيران، ينسقون بينهم، بشكل لافت، من أجل عرقلة الجلسة التي ستعرف النقاش التفصيلي لمشروع القانون، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تميزت جلسته الأولى بنقاشات ساخنة وحادة. ويسعى نواب “بيجيدي”، الذين يدينون بالولاء لبنكيران، إلىأكمل القراءة »
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