حوادث
اعتقال ثلاثيني حاول سرقة وكالة بنكية
وضعت الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بأزرو، رهن الحراسة النظرية ثلاثينيا من منطقة الريش بالرشيدية، بعد اعتقاله زوال الأربعاء الماضي للاشتباه في محاولته سرقة وكالة بنكية وسط المدينة، بإحداث ثقب بسورها الخارجي، قبل إحالته على النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقه على ضوء الأبحاث المجراة. وكثفت الشرطة بحثها في محاولة سرقةأكمل القراءة »
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