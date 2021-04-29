دراسة… تقرح الذراع والصداع الآثار الأكثر شيوعا للقاحات ضد كورونا

خلصت دراسة بريطانية إلى أن أكثر الآثار الجانبية شيوعا للقاحات الخاصة بفيروس كورونا تتمثل في الشعور بالألم، أو الألم الخفيف عند لمس مكان الحقن، أو ظهور تقرحات في الذراع.

ونقلت هيئة “بي بي سي”، اليوم الخميس، عن الباحثين المشاركين في الدراسة، أن “واحدا من كل أربعة أشخاص تقريبا يعانون من آثار جانبية أوسع مثل الحمى، والصداع، والغثيان، والتعب، لكن هذه الآثار لم تدم في المتوسط سوى يوما واحدا”.

من جهة أخرى، قالت الهيئة إن استطلاع آراء شارك فيه خمسة آلاف شخص أظهر أن الثقة في اللقاحات المتوفرة تشهد نموا منذ نهاية السنة الماضية، إذ قال أكثر من 80 بالمئة من الباحثين إنهم يعتقدون أن اللقاحات آمنة وفعالة، مقارنة بنحو 70 بالمئة قالوا الشيء ذاته في نهاية 2020.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بالاشتراك مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، أن عدد الأشخاص الذين يقولون إنهم يرغبون في الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن تضاعف مرتين.

(ومع)