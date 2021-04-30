وطنية
إحالة ستة قضاة على التأديب
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع إستراتيجية لتحديد الأولويات واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية دراسة الملفات التأديبية التي تخص قضاة محالين عليه، في إطار تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة. وناقش المجلس، الثلاثاء الماضي، ملفات تهم ستة قضاة منسوبة إليهم اختلالات مهنية، تنضاف إلى الملفات الخمسة التي ناقشهاأكمل القراءة »
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