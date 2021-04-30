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مواجهات دامية بين الأمن وبارونين

منذ 14 ثانية
شهد شارع الجزاء بالمدينة العتيقة بالرباط، مواجهات عنيفة بين باروني مخدرات والأمن، نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في حالة استنفار أمني، اضطرت معه عناصر الأبحاث التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى إلى التراجع، بعدما تسلق بارون سطح منزل وظل يطالب بحضور النيابة العامة، مهددا بالانتحار. وفي تفاصيل الحادث، اندلعتأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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