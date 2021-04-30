خاص
تصنيع اللحوم البيضاء… رافعة اقتصادية
عصرنة القطاع وتضحيات المهنيين ساهمت في تحمل أزمة كورونا وضمان تزويد السوق وإرضاء المستهلك شهد قطاع تصنيع اللحوم البيضاء وإنتاج البيض بالمغرب تطورات مهمة، إذ أصبح رافعة اقتصادية يعول عليها للإقلاع الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وتوفير مداخيل مالية مهمة. ويشكلأكمل القراءة »
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