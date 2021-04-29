حوادث
النصب يطيح بمهاجر إفريقي
أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بمهاجر يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في انتمائه لشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال، عن طريق المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت، أن الفعل الإجرامي للموقوف البالغ من العمر 21 سنة،أكمل القراءة »
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