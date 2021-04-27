أوسرد.. المصادقة على مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لأوسرد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بملحقة الإقليم بالداخلة، على سلسلة من المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2021.

وصادق أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، على عدة مشاريع مدرجة ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتكلفة إجمالية بلغت أزيد من 8.71 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من خلال ثلاثة مشاريع بغلاف مالي قدره 2.3 مليون درهم.

وبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فإن إجمالي الاعتمادات المحتمل برمجتها يبلغ أزيد من 2.74 مليون درهم تهم، على الخصوص، بناء مركز متعدد الاختصاصات خاص بالأطفال في وضعية صعبة بشراكة مع العصبة المغربية لرعاية الطفولة (1.8 مليون درهم)، وتجهيز مركز الاستقبال “الفقمة” بالمهيريز (181.530 درهم)، ودعم تسيير مركز الاستقبال في بئر كندوز (100 ألف درهم).

وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فإن إجمالي الاعتمادات المحتمل برمجتها تزيد عن 3.14 مليون درهم وتهم أربعة محاور، وهي دعم ريادة الأعمال (1.88 مليون درهم)، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (629.356 درهم)، ودعم القابلية للتشغيل (314.678 درهم)، والرفع من جودة خدمات منصة الشباب (314.678 درهم).

وفي ما يتعلق ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد بلغ إجمالي الاعتمادات أزيد من 1.12 مليون درهم، في حين تهم المشاريع المبرمجة التي حصلت على موافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على الخصوص، صحة الأم والطفل (520.000 درهم)، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي (452.595 درهم)، ودعم التعليم الأولي في الوسط القروي (150.000 درهم).

كما تابع أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عرضا حول حصيلة المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2019 و2020.

(ومع)