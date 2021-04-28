حوادث
تفكيك شبكة تتاجر في الأكياس البلاستيكية
حجز أطنان منها مخبأة في مخزن بمنطقة قروية بعد عمليات مراقبة وترصد تمكنت عناصر الجمارك من تفكيك شبكة تتاجر في أكياس البلاستيك، الممنوعة بمقتضى القانون رقم 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية. وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر من الفرقة المتنقلة للجمارك رصدت عمليات مريبة بأحد المحلاتأكمل القراءة »
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