حوادث
شبكة “العائلات” للنصب بعقود وهمية
إسبانيا توقف 11 شخصا و״المافيا״ يتزعمها مغاربة يديرون مقاولات فلاحية فككت السلطات الأمنية الإسبانية، في منطقة “ألباسيتي”، شبكة اشتهرت باسم “العائلات” تنصب على المغاربة في عقود عمل وهمية، واستغلال المهاجرين بطريقة غير قانونية في أعمال “السخرة”. وكشفت تحقيقات المصالح الأمنية ذاتها أن الشبكة يقودها أفراد عائلتين مغربيتين حاصلون على الجنسيةأكمل القراءة »
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