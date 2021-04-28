الرياضة
الرجاء يريح نجومه أمام نكانا
الشابي يصفح عن بنحليب ويعيده للتداريب والمكتب يغرمه 15 مليونا اختار لسعد الشابي، مدرب الرجاء، الاعتماد على الفريق نفسه الذي لعب مباراة نامونغو التنزاني في الجولة الخامسة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، للمشاركة في مباراة نكانا الزامبي، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة الأخيرة من المسابقة نفسها، في المباراة المقررة فيأكمل القراءة »
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