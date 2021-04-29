وطنية
لشكر يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة
رفع الاتحاد الاشتراكي التحدي بالمطالبة بمراجعة مدونة الأسرة، في جانبها المتعلق باقتسام الإرث، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للأرملة وبناتها، بعد وفاة الزوج. وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إنه من العار أن تمنع الأم، بالقانون، من التصرف في حساب بنكي فتحته ومولته من مالها الخاص، لابنتها أو ابنها القاصر، فيماأكمل القراءة »
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