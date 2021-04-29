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حوادث

الحبس للكتائب الإلكترونية الانتخابية

منذ 22 ثانية
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إدانة فرسان مجموعات ״يوتوب״ و״واتساب״ والحكم بتعويض الضحايا بـ 20 ألف درهم تصدى القضاء لفرسان حرب الكتائب المستعملة في تصفية سياسية لناخبين ضد خصومهم، وتمت إدانة (م. ش) بستة أشهر حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 2000درهم وتعويض المتضرر بمبلغ20 ألف درهم في الدعوى التي رفعها ضده البرلماني عبد الوهاب بلفقيه عن الاتحادأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية
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