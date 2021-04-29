الرياضة
جمهور سلا يمهد لاستئناف الاحتجاجات
قررت مجموعة “إلترا بيراتس” تصعيد احتجاجاتها ضد الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، بعد رمضان، بسبب اتهامها مسؤولي الفريق بالاستيلاء على انخراطات تمثل المجموعة، بقيمة خمسة ملايين سنتيم. وأعلنت “إلترا بيراتس” عودتها إلى الاحتجاجات، بسبب رفض مسؤولي الفريق السلاوي، قبول انخراط بعض أعضائها، إذ رغبت المجموعة في إيصال صوتها خلال اجتماعاتأكمل القراءة »
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