الأولى
تجريم عدم التبليغ عن غسل الأموال
أحال مجلس النواب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، والذي دافع عنه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وحث البرلمانيين على تسريع وتيرة التصويت عليه، تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، “كافيي” التي شددت على سد كل المنافذ التي تتسرب منها المعاملات المالية المريبة. ونص القانونأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.