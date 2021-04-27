وطنية
انقسام داخل “بيجيدي” حول تغطية الدوائر
العثماني يريدها مائة في المائة وأفتاتي يقول إن “وجودنا غير مرتبط بالانتخابات” تجددت الاختلافات بين أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بين مدافع عن تغطية جميع الدوائر الانتخابية التشريعية، والبحث عن المركز الأول، كما يرغب في ذلك الأمين العام، سعد الدين العثماني، وبين مدافع عن تقليص مشاركة الحزب في تشريعيات 2021.أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.