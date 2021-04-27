اذاعة وتلفزيون
“الأولى” تحتفي ببرامج أكثر مشاهدة
7 ملايين شاهدوا “بنات العساس” و5 ملايين تابعوا الأخبار وتسجيل تقدم في أعمال أخرى قالت القناة التلفزيونية “الأولى” إنه في سياق من المنافسة الشديدة التي تعد ثمرة انفتاح المشهد السمعي البصري الوطني على عرض متنوع من القنوات الفضائية يتجاوز 1200 قناة، استطاعت القناة تعزيز موقعها، في رمضان الحالي، باعتبارها القناةأكمل القراءة »
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