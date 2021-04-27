مجتمع
مطالب بتوسيع الدعم
دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “تقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم، والنوادي والفنادق ومموني الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي، مع صرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتوقفون عن العمل، والذي يشتغلون جزئيا، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانونأكمل القراءة »
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