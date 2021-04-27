حوادث
8 سنوات لمتهم بالاتجار في البشر
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، على ثلاثيني معتقل بالسجن المحلي، ب8 سنوات سجنا، بعدما غرر بقاصر واستدرجها عن طريق التدليس واحتجزها واستغلها جنسيا ووضعها رهن إشارة الغير، بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ إدراجه قبل شهرين ونصف. وآخذته بجنايات متعددة منها الاتجار بالبشر بتجنيد قاصر واستقبالها وإيوائها لاستغلالهاأكمل القراءة »
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