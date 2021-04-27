الأولى
شركات “متخصصة” في تحصيل الرشاوي
مسؤولون مرتشون يوظفونها في غسل عمولات يدفعها مقاولون اهتدى مسؤولون مرتشون إلى وسيلة لغسل الأموال والعمولات التي يحصلون عليها، مقابل الخدمات التي يقدمونها، إذ يعمدون إلى إنشاء شركات في أسماء أقاربهم أو شركائهم، ويتم تحصيل الرشاوي عن طريق صفقات وهمية بين هذه الشركات والجهات التي استفادت من خدمات استثنائية وتفضيلية.أكمل القراءة »
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