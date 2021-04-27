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بانوراما

البصري في المؤتمر وتفجير الاتحاد

منذ ساعتين
L'ancien ministre de l'IntÈrieur marocain Driss Basri (G) arrive avec son avocat, le 22 mai 2006, au Tribunal de Grande Instance de Paris, pour rÈpondre ‡ une convocation du juge Patrick RamaÎl chargÈ de l'enquÍte sur la disparition en 1965 de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka. Le magistrat du TGI de Paris devait entendre Driss Basri sur sa connaissance a posteriori de l'affaire, car celui-ci n'Ètait pas ministre ‡ l'Èpoque. Il devait Ègalement l'entendre sur le fonctionnement des services de sÈcuritÈ marocains. AFP PHOTO THOMAS COEX
من الذاكرة 11 يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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