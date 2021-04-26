بانوراما
تعليمات الأموي للتصويت بنعم
من الذاكرة 10 يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومةأكمل القراءة »
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