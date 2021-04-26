حوادث
الحبس لمتزوجة وخليلها بأولاد افرج
تقدمت بشكاية للدرك ضد شريكها تعترف فيها بعلاقتها المشبوهة معه قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الخميس الماضي، بمؤاخذة متزوجة تبلغ من العمر 26 سنة، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنح السرقة والضرب والجرح والخيانة الزوجية، كما أدين خليلها البالغأكمل القراءة »
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