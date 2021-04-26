الأولى
محاكمة تأديبية لضباط أمن كبار
المفتشية العامة للأمن استنطقتهم في شبهات انتهت بإحالتهم على المجلس التأديبي يمثل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، اليوم (الاثنين)، أمام المجلس التأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما انتهت المفتشية العامة للجهاز، منتصف الأسبوع الماضي، من استنطاقهم، بشبهة خروقات جسيمة، زلزلت مجموعة من المصالح على صعيد ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.أكمل القراءة »
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